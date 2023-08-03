Подмосковье 03 августа 2023, 17:57 Подмосковные студенты стали участниками парадного шествия со знаменами учебных центров России в Уфе Министерство образования Московской области

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Парадное шествие образовательных учреждений состоялось в Уфе к открытию Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов. В мероприятии приняли участие студенты из подмосковного колледжа «Энергия».

В Министерстве образования Московской области сообщили, что в шествии пронесли знамена более 900 учреждений всех уровней образования России. 120 из них представляли колледжи и техникумы, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет». Флаги этого движения пронесли 35 амбассадоров, в их числе — студенты из Подмосковья, которые представили колледж «Энергия».

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Шествие провели в рамках торжественной церемонии открытия Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов, которое прошло в Уфе.

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