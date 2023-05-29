Подмосковье 29 мая 2023, 12:11 Подмосковные студенты смогут побороться за международную премию по искусственному интеллекту Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация» продлится до 5 июня. Ее смогут получить студенты по девяти номинациям.

Как рассказали в Мингосуправлении, для участия в проекте нужно заполнить заявку на сайте. На выбор доступно девять номинация, среди которых «Прорывные научные исследования и разработки», «Алгоритмы и программные решения в области ИИ и больших данных», «Повышение доступности и качества данных», «Технологическое обеспечение», «Инновации в образовательном процессе и подготовке кадров», «Лучший кейс в сфере госуправления», «Высокий социальный эффект», «Молодежный трек» и «Специальная номинация».

Реклама

«Технологии искусственного интеллекта — одно из самых перспективных направлений последних лет. Например, в системе госуправления Московской области мы ежегодно внедряем разработки на базе ИИ. Теперь и подмосковные студенты могут попробовать свои силы и представить ИИ-решения независимому жюри», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Лучшие проекты выберут отраслевые эксперты и представители органов власти. Церемония награждения пройдет 23 и 24 июня в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».