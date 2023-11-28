Подмосковье 28 ноября 2023, 18:36 Подмосковные студенты прошли в финал всероссийского конкурса молодых управленцев Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Финал всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» состоялся в ноябре, собрав 150 лучших участников по итогам двух этапов дистанционного конкурсного отбора. Представители Московской области показали хорошие результаты и заняли призовые места.

«Всего в этом году для участия в конкурсе „Лидеры села“ зарегистрировалось более 14 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации, а трое юных специалистов из Московской области вышли в финал конкурса», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В финал конкурса прошли три представителя Подмосковья: Дарья Глушенкова из НИУ ВШЭ по специальности «Городское планирование», Елизавета Любимова — заместитель директора МУК «СДК „Быково“» и Даниил Фофлин— инженер военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

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