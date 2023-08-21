21 августа 2023, 11:34
Подмосковные студенты приняли участие в фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму
Студенты из колледжа «Московия» стали участниками фестиваля молодого искусства в Крыму. Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.
В Крыму прошел пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который объединил 3,5 тысячи участников в возрасте от 18 до 35 лет. Московскую область представили студенты и выпускники колледжа «Московия»: Татьяна Демьянова, Полина Крючкова и Сапармурат Асанов.
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В рамках события состоялись фестивали зрелищных искусств, кино и музыки, ярмарка «Арт.Молодость», открытие современного выставочного пространства «Арт-Экспо», а также яркие шоу с участием резидентов арт-кластера «Таврида» и мэтров российской эстрады.
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