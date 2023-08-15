Подмосковье 15 августа 2023, 10:46 Подмосковные студенты помогут аграриям с сортировкой овощей Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные студенты приступили к сортировке овощей на предприятиях в Луховицах и Коломне. Объемы урожая большие, только на двух производствах, куда привлекают студентов, планируют собрать тонны овощей.

«Молодежи обеспечили оплату труда, питание и жилье на время работ. Желающие еще могут присоединиться к работе», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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«СПК имени Ленина» и АО «Северка» подготовили для студентов общежития со всеми удобствами и бытовой техникой. Кроме того, предприятия компенсируют расходы на дорогу до места пребывания и обратно. Студентам предлагают работу посменно — с графиком 2/2.

За месяц работы студенты получат 35 тысяч рублей. По вопросам трудоустройства необходимо обратиться по телефону: 8 (916) 390-69-24.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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