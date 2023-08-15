15 августа 2023, 10:46
Подмосковные студенты помогут аграриям с сортировкой овощей
Подмосковные студенты приступили к сортировке овощей на предприятиях в Луховицах и Коломне. Объемы урожая большие, только на двух производствах, куда привлекают студентов, планируют собрать тонны овощей.
«Молодежи обеспечили оплату труда, питание и жилье на время работ. Желающие еще могут присоединиться к работе», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
«СПК имени Ленина» и АО «Северка» подготовили для студентов общежития со всеми удобствами и бытовой техникой. Кроме того, предприятия компенсируют расходы на дорогу до места пребывания и обратно. Студентам предлагают работу посменно — с графиком 2/2.
За месяц работы студенты получат 35 тысяч рублей. По вопросам трудоустройства необходимо обратиться по телефону: 8 (916) 390-69-24.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»
Сельское хозяйство
Реклама
Реклама