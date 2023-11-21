Подмосковье 21 ноября 2023, 16:00 Подмосковные студенты получили награды на всероссийском слете РСО в Казани Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Всероссийский слет студенческих отрядов прошел в Казани. На мероприятии подвели итоги работы за год и наградили победителей в конкурсах профессионального мастерства. У Подмосковья — несколько наград в разных номинациях.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Подмосковное отделение РСО завоевало первое место в номинации «Армрестлинг в личном зачете», второе место в номинациях «Технологии продукции» и «Нормативы ГТО в личном зачете» и третье место среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинациях «Ветеринария» и «Авторская песня с записанной авторской аранжировкой».

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«РСО Московской области — это более 3,5 тысячи талантливых, энергичных, трудолюбивых и очень дружных ребят. Они отлично показали себя на конкурсах на итоговом слете в Казани, мы ими очень гордимся», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Подмосковные студенты этим летом работали в разных уголках России. Трудились на сельскохозяйственных предприятиях и в детских лагерях Краснодарского края, помогали в строительстве в Санкт-Петербурге и на газонефтяных месторождениях в Сибири. Летом активисты строительных отрядов помогали восстанавливать жилые дома в Мариуполе. Многие работали и на объектах в Подмосковье.

Всероссийский слет студенческих отрядов в 2024 году примут Москва и Подмосковье.