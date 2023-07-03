Подмосковье 03 июля 2023, 12:14 Подмосковные студенты победили во всероссийском конкурсе по конституционному праву ОЦ "Взлёт"

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Подмосковная команда «Главные интервенты» одержала победу во Всероссийском конкурсе игровых судебных процессов по конституционному праву Amicus Curiae, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. Финальный этап соревнований состоялся на базе центра «Взлет», который расположен в гимназии имени Примакова в Одинцове.

Всего за победу в конкурсе боролись 14 команд из шести регионов России. Кроме победителей, Подмосковье в соревнованиях представили студенты — «Юристы Московской области».

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«Также были вручены дипломы и призы в специальных номинациях. Поздравляем ребят и их наставников!» — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.

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