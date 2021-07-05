Подмосковные студенты победили на международном турнире физиков

Подмосковные студенты из МФТИ победили в финале XIII Международного турнира физиков. Сегодня это главное интеллектуальное соревнование по такому профилю для учащихся вузов.

Оно отличается от классических олимпиад — студенты готовят решение задач на протяжении всего учебного года.

Изначально выбирают команду, которая представит Россию. В 2021 году это вновь оказались ребята из МФТИ, а именно Иван Полоник, Артем Сухов, Иван Колесников, Максим Клейменов, Герман Карнуп и Дмитрий Спинов.

Руководителями коллектива были Алексей Черкасов и Елена Зворыгина. О подготовке сборной МФТИ к турниру рассказал заместитель заведующего кафедрой общей физики Станислав Виноградов.

Участие в Международном турнире физиков — очень престижное соревнование для физтехов. И лучшие студенты сами организуют команды, для которых в МФТИ создали хорошие условия при подготовке к турниру Станислав Виноградов.

По его словам, здесь предусмотрели помещения, библиотеку приборов для экспериментальной работы и курс подготовки.

«Большинство преподавателей, которые занимаются с нашей сборной, сами в свое время участвовали в турнире физиков. Задача педагогов — не „натаскать“ студентов лишь на победу, а помочь в понимании физики той или иной задачи», — добавил Виноградов.

Задачи турнира сложны настолько, что обычно максимальное число баллов присуждается тому, кто лишь наиболее близко приблизился к их решению.