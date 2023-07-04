Подмосковье 04 июля 2023, 13:41 Подмосковные студенты отправились на фестиваль молодых профессионалов в Южно-Сахалинск Колледж "Московия"

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Студенты от колледжа «Московия» в составе сборной Подмосковья участвуют в отборочном этапе всероссийского чемпионата молодых профессионалов в Южно-Сахалинске. Об этом рассказали в Министерстве образования региона.

В соревнованиях по компетенции «Сервис на воздушном транспорте» принимают участие студенты из Московской и Сахалинской областей, Красноярского края, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. 4 июля подмосковная команда приступила к выполнению первого модуля конкурсного задания.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за успехи на конкурсах. В этом году 375 ребят из региона стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат.

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