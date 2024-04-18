Подмосковье 18 апреля 2024, 17:55 Подмосковные студенты организовали досуг детям из Белгорода Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье в конце марта. Их разместили в оздоровительных лагерях. В «Горизонте» в Клину с ребятами работают вожатые студенческих отрядов.

Как рассказали в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона, для гостей подготовили насыщенную программу с конкурсами, квизами, викторинами и дискотеками. Кроме того, они выезжают на экскурсии.

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«Сейчас самое главное — обеспечить безопасное и комфортное пребывание детей из Белгородана территории Московской области. На вокзале в Подольске их встретили наши волонтеры Подмосковья, потом в работу включились активисты РСО, которые подготовили для наших гостей насыщенную программу. Молодые вожатые погружают малышей в дружескую атмосферу, проводят игры на командообразование, дискотеки, фестивали, организовывают разные образовалки, конкурсы, квизы, викторины» — отметила глава ведомства Екатерина Швилидзе.

По словам командира региоального отделения РСО Павла Ковалева, студенты всегда готовы помочь нуждающимся в трудную минуту. Сейчас они помогают детям адаптироваться на новом месте и раскрыть таланты.

Молодежная организация «Российские Студенческие Отряды» временно трудоустраивает свыше 200 молодых людей из 81 региона страны, а также занимается патриотическим воспитанием и раскрывает творческий потенциал студентов. С 2020-го года к движению присоединились свыше пяти тысяч человек.

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