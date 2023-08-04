Подмосковье 04 августа 2023, 14:22 Подмосковные студенты начали работать на круизных лайнерах по проекту «На гребне волны» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Студентов из колледжа «Подмосковье» приняли на работу на круизных теплоходах. Ребята прошли отбор и стали участниками проекта «На гребне волны».

В Министерстве образования Московской области рассказали, что отбор студентов для работы в компании «Московское речное пароходство» проходил с 27 марта по 10 апреля. В результате студенты вторых и третьих курсов колледжа «Подмосковье» приняты на работу на период летней навигации. Альбина Ядгарова, Валерия Шипилова, Мухамадали Аминов, Павел Варламов и Вадим Корсаков стали членами команды на круизных лайнерах «Александр Грин», «Виктория» и «Михаил Булгаков», где им предстоит работать до 15 сентября.

Например, Вадим Корсаков работает официантом. Он рассказал, что участие в проекте «На гребне волны» помогает ему воплотить мечту — купить первый автомобиль.

Педагог-наставник студентов Дарья Балышева отметила, что участие в проекте — это не только возможность заработать, но и шанс увидеть другие города России и побывать в новых интересных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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