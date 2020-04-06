Подмосковные студенты-медики сдадут экзамен, чтобы помогать пациентам с COVID-19

Уровень необходимых для такой нелегкой работы знаний будут оценивать и специалисты Росздравнадзора. Они войдут в состав экзаменационной комиссии.

Студенты, успешно прошедшие проверку, смогут по срочному трудовому договору занять должности среднего медицинского персонала в больницах, где принимают пациентов с COVID-19.

Оперативная проверка готовности

В нескольких подмосковных городах в срочном порядке строят и реконструируют инфекционные центры, чтобы принять там пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье и столице оперативно проверили все больницы, в которых создадут места для пациентов с коронавирусом. Их обеспечат необходимым оборудованием. В первую очередь это аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии.

Мы проводили селектор, собирали врачей, чтобы убедиться, что наши инфекционные отделения, а их 50, готовы. Мы делаем дополнительные в Звенигороде, Подольске, Егорьевске, Талдоме, Солнечногорске. Это отдельно стоящие здания, мы их оперативно ремонтируем, чтобы оборудовать палаты Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сегодняшний день в Московской области есть 2700 инфекционных коек, но сейчас закупают еще 1200.