19 марта 2024, 12:15
Подмосковные студенты-кинологи примут участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы»
Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству впервые пройдет на базе Губернского колледжа с 26 по 30 марта. Будущие кинологи продемонстрируют теоретические знания и практические навыки работы с собаками.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в соревновании примут участие пять студентов из нескольких колледжей Подмосковья.
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Конкурсные задания включают в себя несколько этапов. Студенты покажут, как правильно ухаживать за собаками, как подготовить животное для службы в различных ведомствах, а также ответят на вопросы жюри о правилах разведения и отбора пород.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Студенты
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