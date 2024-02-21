Подмосковье 21 февраля 2024, 13:41 Подмосковные студенты изготовили окопные свечи и маскировочные сети для участников СВО Министерство социального развития Московской области

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Подмосковные студенты приняли участие в мастерской по изготовлению тактических изделий. Они подготовили окопные свечи, маскировочные сети и другие полезные вещи для участников СВО.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, работу мастерской организовало движение «Молодая Гвардия». Его цель — создать тактическое оснащение для бойцов и обменяться опытом. Для участников также провели мастер-классы и организовали сбор аккумуляторов.

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На мероприятии также прошла встрече студентов с бойцами и волонтерами. Они обсудили планы по оказанию помощи и поддержке СВО.

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