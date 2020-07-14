Подмосковные студенты и школьники могут подать заявки на участие в программе «Сириус.Лето» до 1 августа

Источник фото: sochisirius.ru

Координатором мероприятия «Сириус.Лето: начни свой проект» на территории Московской области является региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в структуре областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Принять участие в программе могут ученики 8–11-х классов, старшекурсники и компании — партнеры центра. Регистрация проходит на платформе «Сириус.Онлайн», она продлится до 1 августа.

«Для ребят — это возможность найти наставника, определиться с профессией и подготовить проект для участия в российских и международных конкурсах. Для начала участникам необходимо будет определиться с проектом: студенты смогут выбирать до 1 августа, школьники — до 31 августа. Работать над проектами молодые люди будут под руководством наставников в течение всего следующего учебного года», — рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Более подробно с условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте центра «Сириус».