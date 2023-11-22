Подмосковье 22 ноября 2023, 12:58 Подмосковные студенческие отряды признали лучшими в ЦФО Фото: министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Студенческие отряды Подмосковья стали лучшими в ЦФО. По России регион занял девятое место.

Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, рейтинг формируют, исходя из численности отрядов, количества организованных мероприятий, числа победителей всероссийских проектов и по другим критериям.

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«Я поздравляю ребят и желаю в следующем году сохранить лидирующую позицию в ЦФО и „подрасти“ в федеральном зачете. Мы, как орган власти, отвечающий за развитие молодежной политики, продолжим оказывать всестороннюю поддержку нашему отделению», — сказала Екатерина Швелидзе.

В этом году студотряды участвовали в конкурсах и фестивалях, организовали акцию «Снежный десант» в Подмосковье, трудоустроили свыше двух тысяч человек в раках трудового семестра и проделали много другой работы. По словам командира отделения Павла Ковалева, на этот год у организации еще много планов.

«Важно сказать, что таких результатов не было бы без поддержки нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, министерства информационных и социальных коммуникаций и министерства образования региона, которые курируют наше направление. Мы получаем гранты и премии, нам помогают организовывать мероприятия, мы участвуем в форумах и слетах — все это, конечно, позволяет нам развиваться и прославлять любимое Подмосковье», — отметил он.

Организация «Российские Студенческие Отряды» временно трудоустраивает свыше 200 тысяч человек, а также занимается патриотическим воспитанием, творческим и спортивным развитием молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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