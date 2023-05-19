Подмосковье 19 мая 2023, 20:10 Подмосковные студенческие отряды открыли летний трудовой семестр 2023 года Фото Антона Чернова

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На набережной Москвы-реки около дома правительства Московской области произошла торжественная церемония открытия летнего трудового семестра 2023 года. Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«В этом году более 2,5 тысячи ребят из студенческих отрядов Подмосковья смогут попробовать себя в разных профессиях. Здорово, что они принимают активное участие не только в жизни региона, но и всей страны, в том числе новых территорий», — сообщила министр Екатерина Швелидзе.

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В открытии трудового семестра приняли участие более 500 ребят из 50 учебных заведений Подмосковья. По традиции студенты получили путевку — документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект.

«Подводя итоги года, мы удивлялись быстрому росту вашего регионального отделения. В первый год вас было 700 человек, потом стало 1,5 тысячи, в этом году — три тысячи», — отметила депутат Госдумы ФС РФ и руководитель окружного штаба студенческих отрядов Юлия Дрожжина.

В этом году в учебных заведениях страны более 800 ребят из подмосковных студенческих отрядов бесплатно освоили профессию вожатого, официанта, работника кухни, проводника пассажирских вагонов и специалиста по зеленому строительству.

«Среди вас многие этим летом станут вожатыми в лагерях, кто-то будет участвовать в строительных работах, искать дело по душе. Но самое главное — это общение со своими сверстниками, с мастерами, преуспевшими в деле», — заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

Студенты будут работать в лагерях региона, на сельскохозяйственном предприятии «Лесные дали» в Егорьевске, в пансионате «Снегири» в Истре. Также молодые люди поучаствуют в капитальном ремонте школ. Также они будут трудиться в лагерях Краснодарского края, например в «Орленке», «Сириусе», «Смене» и Крыма — «Жемчужине» и «Артеке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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