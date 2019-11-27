Подмосковные стройки проверят на соблюдение требований пожарной безопасности

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проведут рейды по соблюдению требований пожарной безопасности в ходе строительного процесса в целях предотвращения несчастных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Потребность в проведении таких рейдов возникла в связи с сезонным повышением рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью на стройках», — рассказал главный государственный строительный инспектор Московской области Артур Гарибян.

В ходе рейдов инспекторы проверят, правильно ли хранятся горючие материалы и оборудование, соблюдается ли противопожарный режим в строительных городках. Также перед сотрудниками Главгосстройнадзора стоит задача напомнить участникам строительства о необходимости соблюдения требований безопасности при проведении пожароопасных работ, устройстве и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Участники строительства должны будут принять меры к устранению всех недостатков в случае выявления нарушений.