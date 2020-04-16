Это будет контролировать подмосковный Главгосстройнадзор. Такой шаг важен для борьбы с распространением коронавируса.

Большинство застройщиков обязаны прекратить работы. На тех объектах, где они по весомым причинам продолжится, проверят строгое соблюдение санитарных требований. Об этом рассказал начальник главного управления Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Эпидемиологическая ситуация бросает нам все новые вызовы. В Московской области начинают работать и мобильные патрули. Сегодня важно общими усилиями остановить распространение коронавируса Артур Гарибян.

Теперь орган проконтролирует соблюдение застройщиками санитарных требований, в том числе и работу сотрудников на необходимой дистанции друг от друга.

Проверять будут также наличие средств защиты и регулярность дезинфекции на стройке. Кроме того, проконтролируют, чтобы работники регулярно измеряли температуру.

Нарушители будут оштрафованы, так как речь идет о здоровье сотрудников и о безопасности жителей Московской области Артур Гарибян.

Если инспекторы обнаружат нарушения, они смогут составить и административные протоколы.