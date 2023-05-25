Подмосковье 25 мая 2023, 17:51 Подмосковные строительные компании пригласили на международный форум в Екатеринбурге 3 октября

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Подмосковные строительные компании приглашают на международный форум и выставку 100+ TechnoBuild, которые пройдут в Екатеринбурге с 3 по 6 октября.

В прошлом году в форуме приняли участие 322 компании из семи стран. В рамках программы прошло 207 сессий, выступили свыше 600 спикеров, а мероприятие посетило около 19 тысяч человек.

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Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минстроя России и правительства Свердловской области. Ключевыми темами деловой программы являются проектирование, строительство и эксплуатация уникальных зданий и сооружений любого назначения, энергоэффективность, безопасность, «зеленое» строительство и другие направления.

Крупным компаниям Подмосковья, а также застройщикам и специалистам профильных вузов предлагают представить свои достижения на выставочной экспозиции форума.

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