22 августа 2023, 20:13
Подмосковные строители завершили укладку плитки в 2 скверах Приморского парка в Мариуполе
Специалисты из Московской области продолжают восстановление Приморского парка в Мариуполе. Они завершили на Центральной аллее и Аллее детей войны укладку нового дорожного покрытия и бордюров, а также монтаж наружного освещения, сообщили в министерстве ЖКХ региона.
Гендиректор Фонда капремонта Валерий Николов, руководитель Дирекции по развитию территорий ППК «Единый заказчик» Руслан Сагитов и глава города Олег Моргун побывали на стройке.
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«Монумент „Бронекатер“ уже приведен в порядок. В ближайшие дни начнется заливка фундамента. Кроме того, продолжаются работы по прокладке новых аллей, устройству смотровой площадки и спуска к морю, установке детских игровых площадок», — заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.
Местные коммунальщики выкашивают траву и приводят в порядок зеленые зоны. Подмосковные специалисты стараются закончить работы до сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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