Подмосковье 22 августа 2023, 20:13 Подмосковные строители завершили укладку плитки в 2 скверах Приморского парка в Мариуполе ФКР

Читать 360tv в

Специалисты из Московской области продолжают восстановление Приморского парка в Мариуполе. Они завершили на Центральной аллее и Аллее детей войны укладку нового дорожного покрытия и бордюров, а также монтаж наружного освещения, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Гендиректор Фонда капремонта Валерий Николов, руководитель Дирекции по развитию территорий ППК «Единый заказчик» Руслан Сагитов и глава города Олег Моргун побывали на стройке.

Реклама

«Монумент „Бронекатер“ уже приведен в порядок. В ближайшие дни начнется заливка фундамента. Кроме того, продолжаются работы по прокладке новых аллей, устройству смотровой площадки и спуска к морю, установке детских игровых площадок», — заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Местные коммунальщики выкашивают траву и приводят в порядок зеленые зоны. Подмосковные специалисты стараются закончить работы до сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».