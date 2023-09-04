Подмосковье 04 сентября 2023, 15:44 Подмосковные строители завершили первый этап реконструкции Приморского парка в Мариуполе ФКР

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В Мариуполе завершился первый этап реконструкции Приморского парка. Работы выполняли подмосковные специалисты. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

На площадку прибыли вице-премьер России Марат Хуснуллин, гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян, председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, глава города Олег Моргун и гендиректор Фонда капремонта Подмосковья Валерий Николов.

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«Обновленный Приморский парк призван стать местом единения жителей и притяжения гостей Мариуполя, где все пространство сохранит подвиг многих поколений людей, защищавших и освобождавших Донбасс», — уточнили в ведомстве.

Строители обновили Центральную аллею парка и Аллею детей войны, обустроили смотровую площадку с видом на Азовское море и возвели спуск к набережной. Появились новые дороги и тропы, детские и спортивные площадки, фуд-зоны и зоны отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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