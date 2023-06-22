Подмосковье 22 июня 2023, 13:28 Подмосковные строители завершат первый этап восстановления памятников в Мариуполе к сентябрю Мин ЖКХ

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Подмосковные строители восстановят памятники азовстальцам и жертвам Великой Отечественной войны в Мариуполе, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На текущий момент специалисты провели демонтажные работы и залили фундамент для новых фигур.

Для работ строители используют арт-бетон и искусственный камень. Первый этап реконструкции мемориалов специалисты завершат ко Дню освобождения Донбасса 8 сентября.

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Масштабная программа по восстановлению образовательных и социальных учреждений в новых регионах России продолжается при координации Минстроя РФ. Подведомственный МинЖКХ Подмосковья Фонд капитального ремонта взял под ответственность работы по обновлению более 500 объектов — жилых домов, пунктов временного размещения жителей и общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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