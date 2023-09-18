Подмосковье 18 сентября 2023, 20:42 Подмосковные строители заменили окна в девятиэтажке в Мариуполе ФКР

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Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать многоквартирный девятиэтажный дом на проспекте Нахимова в Мариуполе. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

«В ходе работ заменены системы водоснабжения и водоотведения. В настоящий момент ведутся работы по замене окон, систем электроснабжения и отопления, выполняются фасадные работы, усиливаются наружные стены и плиты перекрытий, производятся отделочные работы мест общего пользования», — рассказал министр Антон Велиховский.

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На объекте работают специалисты «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

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