18 сентября 2023, 20:42
Подмосковные строители заменили окна в девятиэтажке в Мариуполе
Подмосковные специалисты продолжают восстанавливать многоквартирный девятиэтажный дом на проспекте Нахимова в Мариуполе. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
«В ходе работ заменены системы водоснабжения и водоотведения. В настоящий момент ведутся работы по замене окон, систем электроснабжения и отопления, выполняются фасадные работы, усиливаются наружные стены и плиты перекрытий, производятся отделочные работы мест общего пользования», — рассказал министр Антон Велиховский.
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На объекте работают специалисты «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».
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Ремонтные работы
Мариуполь
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