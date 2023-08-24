24 августа 2023, 16:14
Подмосковные строители закончат реконструкцию Приморского парка в Мариуполе в сентябре
В благоустройстве самого крупного городского парка в Мариуполе принимают участие 170 подмосковных специалистов. Строители прилагают максимальные усилия для того, чтобы в сентябре жители города смогли насладиться обновленной зоной отдыха.
В парке спилили сухостой и покосили траву, сейчас ведется обрезка аварийных деревьев. Строители возводят смотровую площадку и новый спуск к морю, который будет удобен и для маломобильных людей.
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Работы ведет подмосковный Фонд капитального ремонта Московской области. Темп реконструкции задан динамичный, первая очередь парка будет сдана в запланированные сроки.
Подмосковье восстанавливает и другие объекты в Мариуполе, в числе которых школы и детские сады. Контроль по всем адресам ведут специалисты «УТНКР».
Помогают не только людям, но и местным животным. Например, на всех объектах, которые восстанавливают в Мариуполе под технадзором специалистов «УТНКР», сотрудники кормят живущих на стройках котов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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