Подмосковье 30 августа 2023, 00:23 Подмосковные строители возвели общежитие для врачей в Мариуполе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Медработников, приезжающих на помощь Мариуполю, обеспечили комфортным жильем на время рабочей командировки. Подмосковные специалисты подготовили для врачей общежитие с удобными спальнями, столовой и кондиционерами в каждой комнате.

«Подмосковные строители полностью восстановили конструктив здания, отремонтировали кровлю, установили новые пластиковые окна, провели ремонт фасада с утеплением, отремонтировали места общего пользования, комнаты и пищеблок. Также в здании полностью восстановили все внутренние инженерные коммуникации и установили кондиционеры в комнатах», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Подведомственный МинЖКХ Подмосковья Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе около 520 социальных объектов, среди которых многоквартирные дома, детские сады, школы, дома культуры и многое другое. Также специалисты проводят благоустройство общественных территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».