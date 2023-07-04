Подмосковье 04 июля 2023, 03:28 Подмосковные строители восстановят жилой дом на проспекте Ильича в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители восстановят пострадавший после обстрелов многоквартирный дом № 140 по проспекту Ильича в Мариуполе, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. К работам приступили в мае 2022 года, мероприятия по ремонту контролирует подведомственное МинЖКХ Управление технического надзора капитального ремонта.

На текущий момент специалисты завершили кровельные работы, восстанавливают стены, заменяют разбитые окна и поврежденные системы отопления. В подъездах дома продолжают мероприятия по декоративной отделке стен и монтажу оборудования электроснабжения.

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Сотрудники ГБУ МО «УТНКР» приступили к обследованию разрушенных объектов Мариуполя в конце весны 2022 года. Специалисты проверили более 1500 многоквартирных домов и десятки нежилых зданий.

«Эксперты трудились в ежедневном режиме, использовали весь имеющийся арсенал профессионального современного оборудования. По результатам обследований были выданы предложения о восстановлении либо сносе», — рассказал генеральный директор «УТНКР» Михаил Чебриков.

Управление технического надзора капитального ремонта активно принимает участие в восстановлении инфраструктуры Луганской и Донецкой областей с начала проводимых работ. Организация производит обследование пострадавших объектов и сопровождает каждый этап восстановительных мероприятий на самых значимых объектах регионов.

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