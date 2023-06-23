Подмосковье 23 июня 2023, 04:30 Подмосковные строители восстановят жилой дом на Днепропетровском переулке в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Специалисты из Подмосковья отремонтируют жилую постройку по адресу: Днепропетровский переулок, дом 15. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам главы ведомства Антона Велиховского, рабочие приступили к ремонту дома весной прошлого года. Строители заменили оконные блоки, систему отопления и кровлю. На текущий момент специалисты восстанавливают электроснабжение.

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«Контроль проведения ремонтно-восстановительных работ осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта в сотрудничестве с ФАУ „РосКапСтрой“, которые выявляют нарушения и недостатки при производстве работ», — отметил генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков.

Подведомственное Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области Управление технического надзора капитального ремонта совместно с компанией «РосКапСтрой» участвуют в восстановлении инфраструктуры Луганской, Донецкой и Запорожской областей с начала проводимых работ. Сотрудники проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап ремонта.

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