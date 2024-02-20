Подмосковье 20 февраля 2024, 12:51 Подмосковные строители восстановят трубопровод в Донецке Минстрой ДНР

Читать 360tv в

Представители «Коммунальных систем Московской области» совместно с предприятием «Вода Донбасса» заменят более десяти километров трубопровода на территории Донецка. Работы уже начались в Ворошиловском и Калининском районах, а весной стартуют в Ленинском, Буденовском и Пролетарском районах.

Как рассказал заместитель директора Донецкого управления водопроводно-канализационного хозяйства Руслан Капленко, сотрудники выезжают для выполнения ремонтных работ и устранения аварийных ситуаций.

Реклама

«Каждый день только в Донецке поступает около 35-40 заявок. Необходимы дополнительные кадры, но работа не останавливается ни на день, поэтому помощь коллег из Москвы и столичного региона очень своевременна», — подчеркнул Капленко.

Напомним, сейчас в Донецкой Народной Республике работает 1224 котельных из 1249.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».