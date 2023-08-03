Подмосковье 03 августа 2023, 13:55 Подмосковные строители восстановят школу в Макеевке к 1 сентября МинЖКХ МО

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Министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов побывал в Макеевке, где полным ходом идет восстановление разрушенной ВСУ инфраструктуры. В числе прочего он проверил ход работ в школе, реконструкцию которой проводят силами Подмосковья. Объект планируется сдать к 1 сентября.

Школу восстанавливают специалисты Фонда капитального ремонта, который подконтролен МинЖКХ Подмосковья. Строители уже закрыли тепловой контур здания и приступили к демонтажу кровли. Завершить работы планируется к 1 сентября.

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«Сейчас на объектах в Макеевке трудятся 210 строителей. Работы много, поэтому поэтапно подрядчики будут наращивать темпы восстановления. К началу следующей недели на объекты зайдут еще около 300 человек», — отметил Николай Циганов после осмотра городских стройплощадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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