21 июля 2023, 12:04
Подмосковные строители восстановят школу в Ильичевском районе в Мариуполе
Работники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют восстановление общеобразовательной школы в Ильичевском районе в Мариуполе. В Министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что работы идут в хорошем темпе.
На данный момент на объекте завершаются работы по замене окон, производится демонтаж штукатурки стен в местах общего пользования. Эксперты контролируют работы на всех этапах, что гарантирует качество и безопасность реконструкции.
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Все работы, проводимые в образовательных учреждениях, осуществляются в соответствии с современными требованиями и нормами безопасности. Восстановлением учреждения занимается подведомственный Министерству ЖКХ Московской области Фонд капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
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Строительство
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