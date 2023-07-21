Подмосковье 21 июля 2023, 12:04 Подмосковные строители восстановят школу в Ильичевском районе в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Работники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют восстановление общеобразовательной школы в Ильичевском районе в Мариуполе. В Министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что работы идут в хорошем темпе.

На данный момент на объекте завершаются работы по замене окон, производится демонтаж штукатурки стен в местах общего пользования. Эксперты контролируют работы на всех этапах, что гарантирует качество и безопасность реконструкции.

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Все работы, проводимые в образовательных учреждениях, осуществляются в соответствии с современными требованиями и нормами безопасности. Восстановлением учреждения занимается подведомственный Министерству ЖКХ Московской области Фонд капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

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