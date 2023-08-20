Подмосковье 20 августа 2023, 06:30 Подмосковные строители восстановят школу в Ильичевском районе Мариуполя УТНКР

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Специалисты из Подмосковья восстановят школу в Ильичевском районе Мариуполя, пострадавшую в результате боевых действий. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.

Сейчас рабочие обустраивают фундамент, кровлю и кабельные линии, в коридорах проводят оштукатуривание.

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«Наша задача восстановить поврежденную и разрушенную инфраструктуру, ведь мы понимаем важность восстановления города для его жителей», — подчеркнул гендиректор Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Михаил Чебриков.

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