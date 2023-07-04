Подмосковье 04 июля 2023, 18:03 Подмосковные строители восстановят школу № 69 в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Строители из Подмосковья продолжают восстанавливать школу № 69 в Мариуполе. Здесь заканчиваются монтаж вентиляции, покрытие полов линолеумом и покраска стен. Работы по кровле, остеклению, центральному отоплению и канализации уже завершены.

Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта (организация, подведомственная МинЖКХ Подмосковья) контролируют каждый шаг строителей, чтобы гарантировать качество и безопасность восстановленной школы. Здание уже отремонтировали снаружи: заменили окна и починили крышу, обновили все коммуникации. Осталось закончить внутренние работы, и ребята смогут вернуться в родные стены, когда начнутся занятия.

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