Подмосковье 05 июня 2023, 23:06 Подмосковные строители восстановят школу № 68 в Мариуполе к осени Министерство ЖКХ МО

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В Восточном микрорайоне Мариуполя Фонд капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР» восстанавливает школу № 67 на 960 мест. Здание повредилось во время освобождения города. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Специалисты восстановили 18 перекрытий, привели в надлежащее состояние конструктив здания, заменили внутренние инженерные коммуникации. Также рабочие привели в порядок кровлю и стеновые панели и сделали внутреннюю отделку помещений.

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Сейчас прилегающую территорию благоустраивают, школу оснащают всем необходимым.

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