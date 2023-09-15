Подмосковье 15 сентября 2023, 12:31 Подмосковные строители восстановят школу на Олимпийской улице в Мариуполе УТНКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области завершают восстановительные работы в школе на Олимпийской улице в Мариуполе. Строители заменили систему отопления, установили новые окна и обновили кровлю, сейчас они заканчивают благоустройство близлежащей территории.

Как отметили в МинЖКХ Подмосковья, в образовательном учреждении подготовили современные классы, а также просторные помещения для творческих кружков. Специалисты делают все возможное, чтобы юные жители Мариуполя поскорее вернулись в привычную среду обучения.

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Ход работы контролируют эксперты УТНКР Московской области. Специалисты активно участвуют в восстановлении инфраструктуры новых территорий России.

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