Подмосковье 21 июня 2023, 10:11 Подмосковные строители восстановят школу на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе УТНКР

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Осенью прошлого года в школе № 9, расположенной на бульваре Богдана Хмельницкого, начались восстановительные работы. Сейчас специалисты из Подмосковья заканчивают ремонт кровли, центрального отопления и водоснабжения.

За ходом работ следит Управление технического надзора капитального ремонта, подведомственное МинЖКХ Подмосковья. Сотрудники «УТНКР» участвуют в восстановлении инфраструктуры Луганской, Донецкой и Запорожской областей с начала проводимых работ. Обследования зданий проводят при помощи современной аппаратуры, включая лазерные сканеры.

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