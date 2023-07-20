Подмосковье 20 июля 2023, 12:50 Подмосковные строители восстановят ясли-сад в Ильичевском районе Мариуполя Министерство ЖКХ МО

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Работники Управления технического надзора капитального ремонта Московской области восстанавливают детские сады в Мариуполе. В частности, строители ведут работы в яслях-саду в Ильичевском районе. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

На объекте завершается монтаж систем холодного водоснабжения и канализации, а также вентфасада.

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«Восстановление детских садов не только возвращает детство детям Мариуполя, но и создает безопасные и комфортные условия для их развития и дошкольного образования. Мы, безусловно, будем продолжать эту работу», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Восстановление детских садов производится в соответствии с современными требованиями и нормами безопасности. Сотрудники УТНКР ежедневно выезжают на объекты и контролируют работы.

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