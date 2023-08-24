Подмосковье 24 августа 2023, 17:18 Подмосковные строители восстановят дома на улице Зелинского в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители продолжают восстанавливать дома и социальные объекты в Мариуполе. Теперь рабочие приступили к ремонту МКД на улице Зелинского.

Строители обновляют кровлю и окна в многоквартирных жилых домах. Помимо этого, они проводят работы в местах общего пользования, восстанавливают конструктивы зданий. Также ведутся работы по центральному отоплению, канализации и водоснабжению.

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Отмечается, что все этапы восстановления контролируют сотрудники технадзора. Они обеспечивают качество и безопасность работ на объектах разрушенного города.

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