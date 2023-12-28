28 декабря 2023, 18:01
Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя
Жилой многоквартирный дом в восточной части Мариуполя пострадал от прямых попаданий снарядов и многодневных пожаров, несколько этажей обрушились. Строители из Подмосковья восстанавливают 10-этажное здание, работы близятся к завершению.
Ремонт контролирует Технадзор Московской области. К этому дню подмосковные строители отремонтировали кровлю, заменили системы отопления и холодного водоснабжения, сделали новую электрическую проводку. В здании появились новые окна и двери. Фасад отреставрировали.
Реклама
Сейчас на объекте ведутся отделочные работы в подъездах. Реконструкция близится к завершению.
Сотрудники подведомственного Министерству ЖКХ Московской области «УТНКР» продолжают обеспечивать качество и безопасность работ на пострадавших объектах Мариуполя.
Подмосковье ведет активную работу по поддержке семей военнослужащих и восстанавливает жилые дома и социальную инфраструктуру в новых регионах. О важности проявления внимания и заботы тем, кто в этом больше всего нуждается, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Строительство
Мариуполь
Реклама
Реклама