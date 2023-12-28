Подмосковье 28 декабря 2023, 18:01 Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Жилой многоквартирный дом в восточной части Мариуполя пострадал от прямых попаданий снарядов и многодневных пожаров, несколько этажей обрушились. Строители из Подмосковья восстанавливают 10-этажное здание, работы близятся к завершению.

Ремонт контролирует Технадзор Московской области. К этому дню подмосковные строители отремонтировали кровлю, заменили системы отопления и холодного водоснабжения, сделали новую электрическую проводку. В здании появились новые окна и двери. Фасад отреставрировали.

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Сейчас на объекте ведутся отделочные работы в подъездах. Реконструкция близится к завершению.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сотрудники подведомственного Министерству ЖКХ Московской области «УТНКР» продолжают обеспечивать качество и безопасность работ на пострадавших объектах Мариуполя.

Подмосковье ведет активную работу по поддержке семей военнослужащих и восстанавливает жилые дома и социальную инфраструктуру в новых регионах. О важности проявления внимания и заботы тем, кто в этом больше всего нуждается, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

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