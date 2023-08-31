Подмосковье 31 августа 2023, 11:50 Подмосковные строители восстановят дом на улице Лавицкого в Мариуполе УТНКР

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Подмосковные строители продолжают восстанавливать разрушенные здания в Мариуполе. Работы проводят под контролем управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Осенью прошлого года специалисты приступили к восстановлению зданий в Приморском районе. На данный момент на улице Лавицкого в пятиэтажном доме проводят работы по замене поврежденных радиаторов отопления и оконных блоков. Завершающим этапом станет монтаж водосточной системы.

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Представители технадзора участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области. Помимо этого, управление обследует пострадавшие объекты и сопровождает каждый этап восстановительных работ.

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