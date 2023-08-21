Подмосковье 21 августа 2023, 17:33 Подмосковные строители восстановят детский сад в Ильичевском районе Мариуполя УТНКР

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Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать социально значимые объекты в Мариуполе. В ближайшее время ребята из Ильичевского района снова смогут ходить в детский сад — разрушенное во время обстрелов ВСУ здание отремонтируют и обновят.

«Сейчас ведется монтаж системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, слаботочных систем, вентиляции и вентилируемого фасада. Продолжаются электромонтажные работы и работы в местах общего пользования. Окна заменили, кровлю привели в порядок», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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После того, как здание детского сада отремонтируют, сюда завезут новое оборудование, мебель, игрушки.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Подмосковья, а контролируют процесс специалисты ГБУ МО «УТНКР».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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