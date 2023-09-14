Подмосковье 14 сентября 2023, 11:13 Подмосковные строители восстановят детский сад в Ильичевском районе Мариуполя УТНКР

Читать 360tv в

Строители из Подмосковья продолжают восстановление детского сада в Ильичевском районе Мариуполя. Они уже заменили кровлю, окна и коммуникации.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас рабочие ведут отделку цоколя и мест общего пользования, монтируют освещение и обустраивают вентиляцию. На территории проводят благоустройство.

Реклама

Работы контролирует подведомственный министерству технадзор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».