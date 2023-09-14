14 сентября 2023, 11:13
Подмосковные строители восстановят детский сад в Ильичевском районе Мариуполя
Строители из Подмосковья продолжают восстановление детского сада в Ильичевском районе Мариуполя. Они уже заменили кровлю, окна и коммуникации.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас рабочие ведут отделку цоколя и мест общего пользования, монтируют освещение и обустраивают вентиляцию. На территории проводят благоустройство.
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Работы контролирует подведомственный министерству технадзор.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
Мариуполь
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