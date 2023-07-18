Подмосковье 18 июля 2023, 16:22 Подмосковные строители восстановят детский сад Приморского района в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители восстанавливают объекты инфраструктуры в Мариуполе. Работы ведутся под контролем технадзора Московской области. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители приступили к восстановлению детского сада Приморского района. Сейчас на объекте производятся отделочные работы, кирпичная кладка и устройство полов. На завершающий этап вышли работы по центральному отоплению.

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«Восстановление детских садов в Мариуполе является приоритетной задачей, так как это поможет детям вернуть нормализованную жизнь, обеспечит надлежащее образование и даст возможность полноценно развиваться», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Отмечается, что работы, проводимые в детских образовательных учреждениях, осуществляются в соответствии с современными требованиями и нормами безопасности.

«Сотрудники нашего ГБУ МО „УТНКР“, в сотрудничестве с ФАУ „РосКапСтрой“, совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ», — заключил Велиховский.

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