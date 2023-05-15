15 мая 2023, 17:01
Подмосковные строители восстановят больницу на улице Гагарина в Мариуполе
Бригады специалистов из Подмосковья заканчивают восстанавливать два корпуса больницы на улице Гагарина в Мариуполе. Ход работ контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта от МинЖКХ региона.
Сейчас восстанавливаются терапевтический и хирургический корпуса медицинского учреждения. Конструктивы зданий уже полностью достроены, кровли заменены, завершаются работы по замене окон и монтажу инженерных систем. В ближайшее время подмосковные специалисты переключатся на третий, хирургический корпус больницы. После ремонта в учреждение привезут новые оборудование и мебель.
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Строительный контроль также возложен на подмосковных специалистов. Его выполняют сотрудники компании «УТНКР».
«Наше „УТНКР“ принимает участие в восстановлении инфраструктуры Мариуполя с самого начала. Контроль производится на объектах здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных объектах», — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
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