Подмосковье 15 мая 2023, 17:01 Подмосковные строители восстановят больницу на улице Гагарина в Мариуполе

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Бригады специалистов из Подмосковья заканчивают восстанавливать два корпуса больницы на улице Гагарина в Мариуполе. Ход работ контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта от МинЖКХ региона.

Сейчас восстанавливаются терапевтический и хирургический корпуса медицинского учреждения. Конструктивы зданий уже полностью достроены, кровли заменены, завершаются работы по замене окон и монтажу инженерных систем. В ближайшее время подмосковные специалисты переключатся на третий, хирургический корпус больницы. После ремонта в учреждение привезут новые оборудование и мебель.

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Строительный контроль также возложен на подмосковных специалистов. Его выполняют сотрудники компании «УТНКР».

«Наше „УТНКР“ принимает участие в восстановлении инфраструктуры Мариуполя с самого начала. Контроль производится на объектах здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных объектах», — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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