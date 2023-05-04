Подмосковье 04 мая 2023, 21:23 Подмосковные строители восстановят более 650 километров дорог в новых регионах РФ в этом году ГК "Автодор"

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В прошлом году в новых субъектах России дорожники Московской области восстановили 594 километров трасс и 19 мостов. В этом году специалисты планируют отремонтировать не менее 650 километров и 16 мостов, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на «Автодор».

В преддверии Дня Победы на 71-м километре трассы М-1 «Беларусь» прошла церемония возложения венков к памятнику воинам-дорожникам. На этом же мероприятии бойцы получили медали Минобороны РФ «Участнику специальной военной операции».

«Во все времена дорожники всегда были на передовой. Находясь у этого памятника, чествуем подвиги и боевые победы дорожников в Великой Отечественной войне. И когда сейчас возникла необходимость, именно дорожники в первую очередь встали на защиту Родины», — заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В церемонии поучаствовали руководитель Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Новиков, генерал-майор полиции и замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Также га мероприятие пришли ветераны-дорожники и труженики тыла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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