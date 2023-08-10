Подмосковье 10 августа 2023, 18:54 Подмосковные строители восстановят более 160 зданий в Мариуполе к октябрю ФКР

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Строители из Московской области продолжают восстанавливать здания в Мариуполе. За подмосковным Фондом капитального ремонта закреплено 164 фасада. На данный момент в работах задействованы около 700 человек.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области заявили, что ориентировочно работы по восстановлению зданий завершатся в третьем квартале 2023 года.

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Отмечается, что подведомственный областному министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта ведет работы в Мариуполе примерно на 520 объектах. Это не только жилые дома, но и пункты временного размещения граждан, школы, детские сады и другие здания.

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