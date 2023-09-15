Подмосковье 15 сентября 2023, 09:00 Подмосковные строители восстановят 4 девятиэтажных дома в Центральном районе Мариуполя ФКР

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области восстановят четыре девятиэтажных дома в Центральном районе Мариуполя. Постройки сильно пострадали от снарядов и пожаров, строители усиливают несущую конструкцию зданий по специально разработанным решениям во избежание обрушений.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, сейчас специалисты продолжают ремонт подъездов, проводят замену дверей и окон, а также восстанавливают системы водоснабжения, тепла и электричества.

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Все работы проходят под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Эксперты УТНКР обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановительных работ.

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