15 июня 2023, 17:42
Подмосковные строители восстановят школу № 68 в Мариуполе к концу лета
Восстановление школы № 68 в Мариуполе подходит к концу — строительная готовность объекта превысила 90%. Ремонт здания, который проводит Подмосковье, планируется завершить до конца лета.
Восстановительные работы начались осенью прошлого года. Здесь провели ремонт кровли и центрального отопления, установили новые окна и двери, восстановили коммуникации и так далее. К этому дню строительная готовность школы составляет более 90%. Ведется благоустройство территории.
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Ход ремонта контролируют специалисты компании «УТНКР», подведомственной МинЖКХ Подмосковья. Управление участвует в восстановлении инфраструктуры Луганска и Донецка с начала проводимых работ.
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