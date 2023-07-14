Подмосковье 14 июля 2023, 09:49 Подмосковные строители восстановили жилой дом в переулке Нахимова в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Ремонт многоквартирного дома № 3 в переулке Нахимова завершился в Мариуполе. Работы проводились строителями из Подмосковья в ускоренном темпе.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители заменили кровлю, смонтировали коммуникации, обновили окна и провели отделку. Каждый этап работ контролировали сотрудники управления технадзора региона. Восстановление здания проводил Фонд капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

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Узнать подробнее о деятельности управления технадзора можно по ссылке.

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