14 июля 2023, 09:49
Подмосковные строители восстановили жилой дом в переулке Нахимова в Мариуполе
Ремонт многоквартирного дома № 3 в переулке Нахимова завершился в Мариуполе. Работы проводились строителями из Подмосковья в ускоренном темпе.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители заменили кровлю, смонтировали коммуникации, обновили окна и провели отделку. Каждый этап работ контролировали сотрудники управления технадзора региона. Восстановление здания проводил Фонд капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Реклама
Узнать подробнее о деятельности управления технадзора можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Ремонтные работы
Реклама
Реклама