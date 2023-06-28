28 июня 2023, 17:47
Подмосковные строители восстановили школу в Ильичевском районе в Мариуполе
Подмосковные строители восстановили единственную среднюю школу в поселке Каменск в Мариуполе. Работы провели по просьбе местных жителей. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Фонд капитального ремонта контролирует работы более чем на 500 объектах в Мариуполе. Ведутся работы по восстановлению социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов временного размещения жителей и благоустройству общественных территорий.
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Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и координации Минстроя России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.
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