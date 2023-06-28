Подмосковье 28 июня 2023, 17:47 Подмосковные строители восстановили школу в Ильичевском районе в Мариуполе Фонд капитального ремонта Московской области

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Подмосковные строители восстановили единственную среднюю школу в поселке Каменск в Мариуполе. Работы провели по просьбе местных жителей. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фонд капитального ремонта контролирует работы более чем на 500 объектах в Мариуполе. Ведутся работы по восстановлению социальных объектов, многоквартирных домов, пунктов временного размещения жителей и благоустройству общественных территорий.

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Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и координации Минстроя России.

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